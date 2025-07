Homem é espancado até a morte em município da região; caso segue em investigação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ANDIRÁ - Na noite da última quinta-feira (17), um homem de 54 anos de idade foi brutalmente agredido e espancado até a morte na cidade de Andirá, região do Norte Pioneiro. O homem chegou a ser socorrido inconsciente no local e com ferimentos graves, mas não resistiu e veio a óbito.

De acordo com as informações da Polícia Militar, uma equipe foi acionada pelo SAMU. Segundo o chamado, o homem estava caído no solo, inconsciente e com ferimentos graves após ter sido brutalmente agredido.

Frente ao chamado, a equipe se deslocou até o local informado, onde o SAMU estava prestando atendimento ao homem e o encaminhou com urgência para o pronto-socorro local. Durante a averiguação na residência da vítima, os policiais constataram que ele morava sozinho.

Com base em informações repassadas por terceiros, foi possível levantar características do possível autor da agressão. Diligências foram realizadas na tentativa de localizá-lo, mas sem sucesso até o momento.

Posteriormente, a equipe policial se dirigiu ao pronto-socorro, onde foi informada pelo corpo médico que a vítima, levada já inconsciente pela equipe de resgate, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O homem apresentava lesões graves, incluindo edema no globo ocular, sangramento nasal e auricular, além de um ferimento profundo na região frontal-parietal direita da cabeça.

Diante da gravidade do caso, a Polícia Civil foi acionada. Um investigador compareceu à unidade de saúde para dar início aos procedimentos legais de investigação. O caso segue sob apuração, e até o momento, o autor da agressão não foi localizado.