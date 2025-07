Paraná receberá título de Estado Amigo da Pessoa Idosa em agosto, nos Estados Unidos

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O Paraná vai receber em agosto o certificado de membro afiliado da Rede Global de Cidades e Comunidades Amigas das Pessoas Idosas, no escritório central da Organização Pan-Americana da Saúde e Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS), em Washington, nos Estados Unidos.

Em maio, o Paraná foi o primeiro estado da América do Sul a ser reconhecido pela OMS como Estado Amigo da Pessoa Idosa, o que garantiu a filiação à rede global. A solenidade deve ter a presença do governador Carlos Massa Ratinho Junior, da secretária estadual da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte, e do diretor da Organização Pan-Americana da Saúde, Jarbas Barbosa da Silva Jr.

A filiação à rede global da OMS insere o Paraná em um seleto grupo internacional que compartilha experiências, inovações e soluções para tornar os ambientes urbanos mais acolhedores, seguros e acessíveis para todas as idades. Até então poucos estados e províncias de México, Japão, Austrália e Canadá, além de algumas cidades, tinham esse reconhecimento.

Entre as iniciativas que contribuíram para o reconhecimento internacional estão o programa Paraná Amigo da Pessoa Idosa, parcerias com o BID para qualificação de cuidadores e fortalecimento da rede de proteção, capacitação de profissionais, construção de moradias adaptadas e ações voltadas à autonomia, mobilidade e qualidade de vida dos idosos.

Além disso, o Paraná lidera o ranking nacional de municípios reconhecidos pela OMS: das 51 cidades brasileiras certificadas, 38 são paranaenses, representando 76% do total. A meta do Governo do Estado é alcançar os 399 municípios paranaenses até 2028, com apoio técnico da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi).

"Esse título reforça o compromisso do Governo do Estado com políticas públicas que promovam o envelhecimento saudável, bem como a inclusão e o respeito às pessoas idosas. O título é o reconhecimento por uma série de ações que o Paraná tem para o bem estar do idoso, como os condomínios do idoso e o financiamento de até R$ 80 mil para os nossos idosos poderem comprar sua casa própria", enfatiza o governador.

Para a secretária Leandre Dal Ponte, o reconhecimento é resultado de uma política estruturada, que colocou a pessoa idosa como prioridade nas ações do Estado. “Essa conquista representa o trabalho de muitas mãos e o compromisso do Paraná com uma sociedade que valoriza a longevidade com dignidade. Ser o primeiro estado da América do Sul a receber esse selo da OMS nos enche de orgulho e reforça nosso compromisso em seguir avançando”, destaca.

Na carta endereçada ao Governo do Paraná, o representante da OPAS/OMS no Brasil, Cristian Morales, destaca que o Estado se torna referência em políticas públicas para o público idoso. “Ao obter o aceite como membro afiliado da Rede Global de Cidades e Comunidades Amigas das Pessoas Idosas, o Estado do Paraná se torna o primeiro Membro Afiliado da América do Sul, servindo de inspiração aos demais estados Brasileiros, bem como a outros países das Américas como um todo”, afirma.

Em abril, Morales visitou o Paraná para firmar uma cooperação entre o Estado e a OMS. Desde então, como membro afiliado da Rede Global de Cidades Amigas das Pessoas Idosas, o Governo do Paraná pode participar do processo de certificação das cidades interessadas em serem reconhecidas pela OMS como Cidade Amiga da Pessoa Idosa.