Estado destina mais de R$ 2,2 milhõe para APAEs, CRAS e entidades sociais do Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Família, realizou novos repasses de recursos entre os dias 15 e 17 de julho, como parte do Edital 005/2024. A iniciativa assegura R$ 100 milhões para fortalecer ações voltadas à proteção e desenvolvimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade em todo o estado.

Somente no Norte Pioneiro, os investimentos somaram mais de R$ 2,2 milhões, contemplando diversas entidades sociais, como APAEs, Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e outras organizações da sociedade civil.

Uma das instituições beneficiadas foi a Associação dos Voluntários Avivalistas, do município de Uraí, que receberá R$ 293 mil. O valor será destinado à contratação de cursos de capacitação voltados ao fortalecimento do Sistema de Garantias de Direitos da Criança e do Adolescente, além da aquisição de um veículo com sete lugares. A entidade atua em regime de 24 horas, com equipe técnica e multiprofissional, e deve beneficiar diretamente 60 pessoas com o projeto.

Em São Sebastião da Amoreira, a APAE local será contemplada com R$ 240 mil. Os recursos serão usados para aquisição de equipamentos, softwares e licenças que irão qualificar o atendimento multidisciplinar de crianças e adolescentes com deficiência intelectual, múltipla e/ou Transtornos do Espectro Autista (TEA). A proposta busca fortalecer os vínculos entre instituição, famílias e comunidade por meio de recursos tecnológicos. A estimativa é de que 120 pessoas sejam beneficiadas.

Já a APAE de Figueira receberá R$ 174 mil para a compra de um veículo. A intenção é melhorar o transporte dos usuários da instituição, ampliando o acesso às atividades educacionais, terapêuticas e sociais promovidas pela organização.

Outra entidade contemplada foi a Casa da Criança de Cornélio Procópio, que receberá R$ 300 mil. Os recursos serão aplicados na capacitação da equipe técnica — formada por seis profissionais, além de 36 cuidadores e auxiliares — com foco no aprimoramento das práticas de acolhimento e acompanhamento de crianças e adolescentes em situação de risco.

Além dos repasses via Fundo da Infância e Adolescência (FIA), o Governo do Estado também confirmou a destinação de R$ 1,2 milhão para a construção de um novo CRAS no município de Figueira, reforçando a estrutura de assistência social da região.

A medida reforça o compromisso do Estado com a proteção integral da infância e juventude, promovendo inclusão, cidadania e acesso a direitos por meio de parcerias com instituições que atuam na linha de frente do acolhimento e desenvolvimento social.

O secretário do Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni, participou das assinaturas e reforçou o papel da descentralização dos recursos e o protagonismo das organizações locais. “Esses investimentos são frutos do diálogo com os municípios e da valorização das instituições que estão na ponta, atuando diretamente com quem mais precisa”, afirmou. “O Governo do Paraná tem como prioridade garantir políticas sociais sólidas, com estrutura adequada, atendimento humanizado e resultados reais para a população”.