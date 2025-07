Paraná intensifica alerta e inicia operação para capturar escorpiões após morte de criança no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

CAMBARÁ - Nesta semana, uma tragédia gerou forte comoção em todo o estado do Paraná. Um menino de apenas três anos de idade veio a óbito após ter sido picado por um escorpião-amarelo na cidade de Cambará, região do Norte Pioneiro. Logo após o caso vir à tona e chamar a atenção de moradores, internautas e até mesmo de órgãos oficiais, a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) reforçou os alertas sobre os cuidados necessários e enviou uma equipe de profissionais para capturarem os animais no bairro onde a criança morava e em toda a cidade.

O óbito do pequeno Bernardo Gomes de Oliveira, de três anos, foi registrado na tarde da última segunda-feira (14), mas o fato aconteceu na manhã do domingo (13), segundo a família. O pai, Márcio de Oliveira, conta que o menino pegou um tênis que estava secando na varanda para colocar, e o escorpião estava dentro de um dos calçados. “Ele colocou um pé, veio e mostrou para mim. Daí ele voltou e colocou o outro, que estava o escorpião dentro. Ele saiu gritando de dor e fomos rapidamente para o pronto-socorro”, contou o pai.

A mãe, Bianca Gomes, relatou que o menino foi medicado no pronto-socorro com um soro para aliviar a dor, mas teria que ser encaminhado à Santa Casa de Jacarezinho, pelo fato de não haver o antídoto na cidade. “Nós ficamos esperando uma ambulância nos buscar para transferir ele para Jacarezinho, mas ele começou a piorar muito, e a ambulância demorou para vir”, disse Bianca.

Bernardo Gomes de Oliveira. Foto: Cedida pela Família

Com a piora no estado de saúde, o menino não pode utilizar uma ambulância municipal, pelo fato de que a ambulância não possui os equipamentos necessários. “Eles acionaram o SAMU para vir buscar, mas também não tem SAMU aqui na cidade, e tivemos que esperar vir uma de outra cidade”, contou a mãe.

Neste tempo, o quadro clínico de Bernardo foi piorando. Ao chegar na Santa Casa, Bianca afirmou ter ouvido falarem que o menino precisava de seis ampolas, e que lá haviam apenas cinco. “Deram as cinco para ele e chamaram um helicóptero para leva-lo para a cidade de Londrina, mas o helicóptero também demorou para chegar. Acredito que tenha acontecido alguma coisa”, disse Bianca.

Contudo, Bernardo não suportou o veneno do escorpião e veio a óbito na tarde da segunda-feira. Em um vídeo, os pais lamentaram a perda do filho. “Ele era um menino saudável, caia e dava risada. Passamos três anos com nosso filho, mas tudo que pudemos fazer por ele nós fizemos”, disse a mãe em lágrimas.

O pai, chorando contou que entre as transferências Bernardo disse a ele que não queria morrer. “Ele me disse ‘pai eu não quero morrer não pai’. Nós tivemos que enterrar nosso próprio filho”, lamentou Márcio.

Frente ao caso, a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa), reforçou os alertas sobre os cuidados necessários para prevenir acidentes com escorpiões. Além disso, depois do ocorrido, uma equipe de profissionais da 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho foi enviada para atuar em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde de Cambará para busca ativa de escorpiões no bairro onde a criança morava.

Somente no primeiro dia da ação, a equipe capturou 15 escorpiões, sendo a maioria deles o escorpião-amarelo. No entanto, as buscas no bairro seguirão até o próximo domingo (20), e depois serão expandidas para outras áreas da cidade. Vale ressaltar que, segundo a Sesa, a 19ª Regional de Saúde registrou 236 casos de acidente com escorpiões neste ano, e 68 destes casos foram registrados no município de Cambará, reforçando o alerta e chamando a atenção dos moradores da cidade, para que se mantenham atentos à presença dos animais em suas casas.