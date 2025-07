Operação policial termina com dois presos e armas apreendidas

Redação - Folha Extra

CARLÓPOLIS - Uma operação policial deflagrada pela Polícia Militar terminou com dois homens presos e armas apreendidas. A situação foi registrada no fim da tarde desta quarta-feira (16) no município de Carlópolis, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela PM, a operação foi deflagrada após as equipes receberem denúncias relacionadas a prática de tráfico de drogas, disparos de arma de fogo e circulação de veículos de procedência duvidosa em um bairro rural do município. No local, a equipe realizou a abordagem de várias pessoas, sendo encontrada uma motocicleta preta com sinais identificadores suprimidos.

Na sequência, um homem tentou se esconder em uma residência ao perceber a presença dos policiais, mas acabou sendo detido. Uma motocicleta com placa divergente das características originais foi apreendida, assim como um revólver, três espingardas, munição e outros objetos que foram encontradas na residência.

Frente aos fatos, dois homens acabaram sendo presos e foram encaminhados a delegacia da Polícia Civil juntamente com os objetos apreendidos para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.