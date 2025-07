Paraná reforça alerta de prevenção contra escorpiões após morte de criança no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

CAMBARÁ - A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) intensificou as ações de prevenção e controle de escorpiões após a morte de uma criança de três anos, vítima de picada no município de Cambará, no Norte Pioneiro. O caso acendeu o alerta para os riscos, que se mantêm mesmo durante o inverno, período em que os escorpiões buscam abrigo e alimento dentro das casas, especialmente nas áreas urbanas.

Equipes da 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho foram mobilizadas para atuar em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde de Cambará, onde já foram registrados 68 dos 236 casos de acidentes com escorpiões da regional em 2025. Somente no primeiro dia de busca ativa no bairro da vítima, foram capturados 15 escorpiões, a maioria da espécie Tityus serrulatus, conhecida como escorpião-amarelo. Os animais foram encontrados em locais com acúmulo de lixo e entulhos, o que motivou notificação para limpeza imediata.

O escorpião-amarelo é a espécie mais comum no Paraná e considerada a mais perigosa, com potencial para causar reações graves, especialmente em crianças e idosos. A espécie se reproduz por partenogênese, ou seja, sem necessidade de macho, o que facilita a proliferação em ambientes urbanos. Em 2024, o Estado registrou 6.525 casos de acidentes com escorpiões. Em 2025, até o momento, já são 3.603 notificações.

Além de Cambará, a Sesa orientou todas as Regionais de Saúde a realizarem ações semelhantes em parceria com os municípios. Os escorpiões preferem ambientes quentes e úmidos, escondendo-se sob entulhos, restos de materiais de construção, frestas e locais escuros. O lixo mal acondicionado atrai baratas, principal alimento do animal.

A Secretaria orienta a população a adotar medidas preventivas, como manter quintais limpos, vedar ralos e frestas, utilizar telas e revisar roupas e calçados antes do uso. Inseticidas comuns não são eficazes contra escorpiões e podem espalhá-los. Diante de qualquer picada, a recomendação é procurar atendimento médico imediato em unidade de saúde mais próxima.