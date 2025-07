Ratinho Junior se destaca em pesquisa presidencial e encurta distância para Lula, diz pesquisa da Quaest

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

O governador do Paraná, Ratinho Junior, mantém grandes chances na disputa contra Lula em um eventual segundo turno em 2026. Uma pesquisa da Quaest divulgada nesta quinta-feira (17) aponta que ele teria 36% dos votos, contra 41% de Lula, uma margem de apenas 5 pontos e que é menor do que em março, quando era de 6 pontos.

Ele segue sendo o governador mais bem avaliado na disputa ao lado de Tarcísio de Freitas, que tem 37%, contra os mesmos 41% de Lula. Outros nomes, como Romeu Zema (33% x 42% de Lula) ou Ronaldo Caiado (33% x 42% de Lula) pontuam abaixo do paranaense.

Ratinho Junior é mais bem avaliado que Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente que ganhou muita exposição midiática com o anúncio do tarifaço do presidente americano Donald Trump contra o Brasil. Ele tem 33% contra 43% de Lula num eventual segundo turno. No cenário com Michelle Bolsonaro, ela teria 36%, contra 43% de Lula.

Em um dos cenários de primeiro turno, com Lula e Bolsonaro em disputa, Ratinho Junior chega a ter o dobro de votos de Ronaldo Caiado e tem três vezes mais chances do que Romeu Zema. Ele também aparece muito próximo de Ciro Gomes, que já disputou quatro eleições presidenciais e é um nome consolidado no eleitorado nacional.

A pesquisa também avalia a preferência do eleitorado de Jair Bolsonaro se ele não for candidato. Ratinho Junior aparece como terceiro principal nome, com 9%, atrás apenas de Tarcísio de Freitas, com 15%, e Michelle Bolsonaro, com 13%. Eduardo Bolsonaro e Pablo Marçal têm 8% cada.

A Quaest ouviu 2.004 pessoas entre os dias 10 e 14 de julho. O nível de confiabilidade da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais. A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos.