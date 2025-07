Banco do Agricultor Paranaense libera R$ 305 milhões em crédito para o agronegócio

Redação - Folha Extra

AGRONEGÓCIO - O Banco do Agricultor Paranaense, programa do Governo do Estado em parceria com o BRDE, Fomento Paraná e instituições financeiras conveniadas, já aprovou R$ 305 milhões em crédito para produtores rurais desde o lançamento, em 2021. Foram contemplados 2.171 projetos, com R$ 80 milhões em subvenção econômica viabilizada por meio do Fundo de Desenvolvimento Econômico (FDE).

O principal mecanismo do programa é a equalização de juros. Isso significa que o Governo do Estado devolve parte ou a totalidade dos juros pagos pelo produtor, conforme o porte, atividade e localização do projeto. Regiões com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) abaixo da média estadual recebem maiores devoluções, como forma de incentivo ao desenvolvimento local.

A iniciativa atende tanto agricultores familiares quanto produtores de maior porte, desde que invistam em áreas estratégicas como energia renovável, biomassa, irrigação, agroindústria e turismo rural. O programa visa fomentar atividades sustentáveis e com impacto direto na economia do Estado.

Os projetos de energia solar lideram os investimentos aprovados pelo BRDE. A tecnologia tem sido cada vez mais adotada por produtores que buscam reduzir custos e aumentar a autonomia energética no campo. A biomassa também tem ganhado espaço, principalmente pelo papel na sustentabilidade e na redução da emissão de gases de efeito estufa.

Produtores de suínos e aves também são atendidos indiretamente, desde que usem energia renovável nos criadouros. A pecuária leiteira tem se destacado entre os setores beneficiados, com recursos voltados à modernização e aquisição de equipamentos.

Algumas linhas de financiamento oferecem juro zero, como Pronaf Mulher, agroindústria familiar, turismo rural, produção de água, energia solar (até R$ 500 mil), irrigação (até R$ 1 milhão) e biogás (até R$ 2 milhões). Outros projetos têm taxas reduzidas entre 1% e 5,5%.

Os produtores interessados devem buscar uma cooperativa de crédito conveniada ao BRDE. Projetos acima de R$ 800 mil podem ser apresentados diretamente pelo internet banking. A lista de instituições está disponível no site www.brde.com.br/transparencia/conveniadas-2.

O programa reforça o apoio ao agronegócio com crédito acessível, incentivo à inovação e estímulo ao desenvolvimento sustentável no Paraná.