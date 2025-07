Estado vai investir R$ 977 milhões para asfaltar ruas com calçamento irregular

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

A Secretaria de Estado das Cidades lançou nesta terça-feira (15) o Programa Estadual Pavimentação sobre Pedras Irregulares, uma nova frente de apoio à infraestrutura urbana dos municípios paranaenses. A iniciativa prevê a pavimentação asfáltica de vias atualmente revestidas com pedras irregulares, ampliando as possibilidades de investimento em mobilidade urbana.

Os detalhes sobre o novo programa foram apresentados pelo secretário Guto Silva durante um encontro do Instituto de Engenharia do Paraná (IEP), em Curitiba, onde ele também apresentou resultados de outros projetos de infraestrutura coordenados pela Secid. O investimento total previsto para o programa é de R$ 977 milhões em recursos do tesouro estadual, sendo que R$ 500 milhões devem ser repassados aos municípios ainda em 2025.

De acordo com o secretário, o novo programa representa uma ampliação da política de urbanização iniciada com o Asfalto Novo, Vida Nova, que é focado na pavimentação de vias de terra batida. Com investimento de R$ 2,7 bilhões e 377 municípios atendidos, a iniciativa já é considerada a maior deste tipo na América do Sul.

Agora, com a nova etapa, o Governo do Estado atende uma demanda comum em todo o Paraná: a pavimentação de ruas com calçamento em pedras irregulares, como aquelas revestidas por paralelepípedos ou pedras poliédricas.

“Começamos com ruas em leito natural, de chão batido, com poeira, e agora estamos avançando para as vias que têm calçamento com pedras, que já contam com iluminação e galerias pluviais, mas que precisam de um asfalto definitivo. O governador autorizou esse novo investimento, e vamos destinar quase R$ 1 bilhão para essa fase”, explicou Silva.

O secretário também ressaltou os benefícios diretos à saúde e à qualidade de vida nas cidades. “Os novos pavimentos vão dar mais mobilidade, segurança viária e economia dos municípios com custos de manutenção da malha urbana, mas principalmente mais dignidade para quem vive em regiões com infraestrutura precária há décadas”, afirmou.

Segundo Guto Silva, a estimativa é de que mais de 300 municípios sejam contemplados com os novos projetos de pavimentação. Para isso, as prefeituras foram orientadas a apresentar os projetos técnicos para que a Secretaria das Cidades possa iniciar os repasses.

O programa é regulamentado pelo decreto estadual nº 10.547/2025 e será executado pelo Paranacidade, órgão estadual vinculado à Secid. Para participar, os municípios devem ter Plano Diretor Municipal vigente e atualizado, aprovado pela Câmara de Vereadores, conforme o Estatuto da Cidade.

O presidente do Instituto de Engenharia do Paraná (IEP) e anfitrião do evento, Nelson Luiz Gomez, destacou a importância da iniciativa ao considerar que muitas das vias com calçamento em pedras já estão defasadas e precisam de soluções mais modernas e duráveis.

“O uso de pedras irregulares foi, durante muito tempo, uma alternativa viável, mas hoje é uma tecnologia superada. Essas ruas exigem manutenção constante e já não atendem às demandas de mobilidade urbana que temos nas cidades. Por isso, a substituição por pavimento asfáltico é um avanço necessário”, afirmou.

Gomez também elogiou a decisão do Estado de estruturar o programa com base em planejamento técnico. “É fundamental que os projetos de pavimentação sejam bem elaborados desde o início. Isso garante eficiência, economia e obras que realmente melhoram a vida das pessoas”, acrescentou o presidente do IEP.

Também estiveram presentes no anúncio os secretários estaduais de Administração e Previdência, Luizão Goulart; Inovação e Inteligência Artificial, Alex Canziani; o presidente da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), Gilson Santos; o presidente da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), Jorge Lange, a presidente do Paranacidade, Camila Scucato; o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (CREA-PR), Clodomir Ascari; o presidente do Sindicado da Indústria da Construção Civil no Estado do Paraná (Sinduscon-PR), Carlos Cade; e o deputado estadual Alisson Wandscheer.