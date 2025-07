Parceria do Governo com multinacional vai gerar mais de 500 vagas de emprego nos Campos Gerais

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O vice-governador Darci Piana recebeu nesta terça-feira (15) representantes da Nissin Foods para conferir o andamento da construção da nova fábrica da empresa em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Ao lado do secretário da Fazenda, Norberto Ortigara, e do cônsul-geral do Japão, Yasuhiro Mitsui, teve uma visão geral da obra, prevista para ser concluída em abril de 2027, e conheceu os planos de ampliação da multinacional japonesa.

A unidade conta com o investimento de R$ 1 bilhão via Paraná Competitivo e deve gerar mais de 550 empregos diretos na região. Esse é um dos 467 contratos que o programa coordenado pela Secretaria da Fazenda em conjunto com a Invest Paraná, agência de captação de investimentos do Estado, atraiu mais de R$ 57 bilhões de investimento privado ao Paraná em seis anos.

"Esse investimento de peso da Nissin demonstra como o Paraná vem se consolidando cada vez mais na atração de investimentos, não só daqui do País, mas também do Exterior, como, no caso, dos japoneses", destacou Piana.

Durante o encontro, executivos da marca nipônica mostraram o atual estado de implantação da fábrica, situada no km 164 da rodovia PR-151, sentido Ponta Grossa-Castro. A área total do complexo industrial somará 413,2 mil metros quadrados, com 68,2 mil metros quadrados de área construída.

“A maior prova de que o Paraná se consolidou como um estado forte e atraente para investidores nacionais e estrangeiros é justamente o grande número de empresas que querem se instalar aqui”, comemorou Ortigara. “Muito nos orgulha ter uma gigante como a Nissin em nosso Estado, não só gerando empregos, mas trazendo riqueza e desenvolvimento para toda a região”.

A nova unidade vai produzir macarrão instantâneo tradicional, em pacote, além da versão em copos, o cup noodles. Parte da produção em Ponta Grossa também será destinada para exportação.

O apoio do Governo Estadual na instalação da fábrica da Nissin Foods em Ponta Grossa não se limita apenas aos benefícios oferecidos pelo Paraná Competitivo. Além dos incentivos fiscais ofertados, a empresa também ajuda na formação de pessoal para trabalhar nas fábricas.

"O Governo do Paraná vai apoiar a empresa no processo de formação profissional dos trabalhadores. Temos diversos programas nessa área e colocamos toda a estrutura estadual para apoiar esse grande investimento para Ponta Grossa", disse o diretor-presidente da Invest Paraná, Eduardo Bekin.

Outro ponto importante nessa parceria entre o Paraná e a multinacional é que, antes mesmo de a fábrica estar concluída, há planos para uma eventual expansão. Como antecipa Bekin, a solicitação de novos investimentos na própria planta dos Campos Gerais já está sendo analisada, o que representaria uma ampliação significativa já no projeto inicial – o que se reverteria também nos empregos gerados em toda a região.

Esse é um dos principais trunfos do Paraná Competitivo: o olhar para a geração de emprego, renda e desenvolvimento sustentável a cada contrato assinado. “O programa não é só sobre investir em empresas e trazê-las para o estado, mas também apostar no desenvolvimento tecnológico, na inovação e na diversificação produtiva”, destacou Ortigara. “Além disso, também avaliamos o potencial de empregos que serão gerados, que é para que esses benefícios também cheguem à população e toda a região seja beneficiada com esses investimentos”.