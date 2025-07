Colisão frontal entre carro e caminhão deixa duas pessoas feridas no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO/PAIQUERÊFM - FOLHA EXTRA

CORNÉLIO PROCÓPIO - Na tarde da última segunda-feira (14), um grave acidente de trânsito deixou duas pessoas feridas na BR-369, entre os municípios de Santa Mariana e Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

Segundo as informações, o veículo, com placas da cidade de Ibiporã, trafegava sentido à Cornélio Procópio, quando invadiu a pista contrária e colidiu de frente com o caminhão. No carro, estavam duas pessoas, que acabaram feridas, sendo que uma foi socorrida em estado grave pelo Corpo de Bombeiros. Ambas foram encaminhadas à Santa Casa de Cornélio Procópio.

Por outro lado, o motorista do caminhão saiu ileso do acidente, e passou pelo teste de etilômetro, que não apontou consumo de álcool. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as causas do acidente devem ser investigadas.