Autoridades e especialistas debatem segurança no Norte Pioneiro

Redação - Amunop

BANDEIRANTES - As Associações dos Municípios do Norte do Paraná (Amunop) e do Norte Pioneiro (Amunorpi) realizam nesta quinta-feira (17) de julho, o Seminário de Segurança Pública no Norte Novo e Pioneiro. O evento será sediado no Campus de Bandeirantes da Universidade Estadual do Norte do Paraná (Uenp) e é aberto à participação da sociedade civil organizada.

A programação do seminário terá início às 18h com uma coletiva de imprensa, seguida da solenidade de abertura oficial. Estão confirmadas as presenças de prefeitos, vereadores, deputados, comandantes da Polícia Militar e representantes de diversas forças de segurança do estado. O Secretário de Segurança Pública do Paraná, Coronel Hudson Teixeira, estará à frente da condução do evento e será o responsável pela palestra principal, que abordará o panorama atual e as estratégias de segurança no estado.

Entre os destaques da programação está uma mesa redonda que discutirá temas relacionados à segurança local, como a atuação da Patrulha Escolar, a aplicação da Lei Maria da Penha, o trabalho da Patrulha Rural Comunitária e o uso de tecnologias como câmeras de monitoramento. Participam da mesa especialistas da área de segurança e representantes das forças policiais.

Durante o seminário, agentes de segurança pública que atuam na região serão homenageados com uma “Menção Honrosa” em reconhecimento aos serviços prestados. Estão previstas as participações dos comandantes dos Batalhões da Polícia Militar de Cornélio Procópio e Jacarezinho, além de integrantes das polícias Florestal, Rodoviária e unidades do Exército Brasileiro. O evento reforça a integração entre os municípios e as instituições de segurança para o enfrentamento dos desafios da área no Norte do Paraná.