Homem é preso por torturar a própria mãe e a cunhada com choques elétricos no Paraná

DA REDAÇÃO/DCMAIS - FOLHA EXTRA

ALTO PIQUIRI - Um homem, de 64 anos, foi preso suspeito de torturar a própria mãe, de 90, e a cunhada, de 80, com choques elétricos, em Alto Piquiri, no Noroeste do Paraná.

Ele foi preso nesta segunda-feira (14) pelos crimes de tortura, lesão corporal, maus tratos e ameaça.

O homem que torturava a mãe com choques elétricos morava junto com as vítimas. Os crimes teriam acontecido em 2024.

O caso passou a ser apurado quando uma das vítimas solicitou uma medida protetiva contra o agressor, segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR). Diversos objetos foram apreendidos junto com ele.