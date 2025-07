Mulher não deixa namorado apostar em jogo online e acaba ameaçada de morte

Redação - Folha Extra

BANDEIRANTES - Uma mulher foi agredida e ameaçada pelo namorado por não deixar ele usar o celular para apostar em jogos online. A situação foi registrada na noite do domingo (14) na cidade de Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 23h30 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de agressão e ameaça onde uma mulher havia sido agredida pelo namorado. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, a vítima passou a relatar que seu namorado chegou a sua residência e pediu seu celular para apostar em jogos online. Porém, a mulher ressaltou que ele já havia perdido R$ 800 e, quando isso acontece, o suspeito desconta nela. Com isso, como a mulher não quis entregar o celular, o suspeito a jogou ao chão e pisou em seu pescoço, momento em que ela conseguiu escapar, mas o indivíduo ainda pegou uma faca e começou a lhe ameaçar. As agressões só terminaram porque a irmã da vítima chegou ao local e o agressor saiu correndo.

Frente aos fatos, os policiais realizaram diligências em busca do suspeito, mas até o fechamento desta edição ele não havia sido encontrado. Já a vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis ao caso.