Pré-candidato ao Governo do Paraná, Guto Silva defende legado de Ratinho Junior

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

O secretário estadual das Cidades, Guto Silva, divulgou um vídeo nesta segunda-feira (14) apresentando a sua trajetória política e pessoal. Pré-candidato ao Governo do Paraná, ele começa a crescer nas pesquisas, nas buscas no Google e quer fortalecer seu nome como candidato da continuidade do projeto político de Ratinho Junior.

O vídeo destaca as principais conquistas do Estado na gestão de Ratinho Junior, com quem trabalha desde 2019 no núcleo mais próximo, como a quarta maior força econômica do País, ultrapassando o Rio Grande do Sul; a melhor educação pública do Brasil, medida pelo Ideb; o maior volume de investimentos público da história, refletido em programas como o Asfalto Novo, Vida Nova ou obras como a Ponte de Guaratuba; e o maior programa habitacional do Brasil.

“Nosso estado está transformado, melhoramos muito em todas as áreas. Saímos do vermelho e deixamos as brigas no passado. Avançamos rumo ao topo, lugar que o Paraná e o paranaense merecem estar”, diz Guto Silva no vídeo. “Hoje o Paraná é referência, modelo, crescemos acima da média nacional e até de potências globais. A gente faz com coragem e muita fé. É um Governo que junto com a força do paranaense transformou gestão em legado”.

“Tenho orgulho de fazer parte do time de Ratinho Junior, que conduz o Estado com competência e humildade, líder que acorda cedo e que colocou o Paraná entre os melhores do Brasil para trabalhar e viver. É assim que continuaremos. Não há sucesso sem trabalho, esforço e dedicação. O Paraná merece continuar avançando”, complementa o secretário.

O vídeo marca o início do projeto de Guto Silva em busca da candidatura. Ele já foi vereador em Pato Branco e deputado estadual em dois mandatos. Pai de dois jovens, casado há 20 anos e formado em Administração, tem carreira firmada em Relações Internacionais e integra o primeiro escalão do governo Ratinho Junior desde o começo.

Em 2019, ele assumiu a Casa Civil, a principal secretaria de Estado, onde foi um dos principais responsáveis por implantar as políticas de corte de despesas, melhoria de eficiência da máquina pública, criação de um banco de projetos executivos e desburocratização.

Depois, foi nomeado secretário do Planejamento, onde coordenou políticas públicas voltadas para o futuro, com foco no fortalecimento das vocações do Paraná e na construção do PPA que projeta R$ 250 bilhões de investimentos estaduais nos próximos anos. Também trabalhou com o fortalecimento da industrialização do agronegócio e a implementação de PPPs.

Desde março, Silva passou a chefiar a Secretaria das Cidades, liberando recursos para prefeitos. A pasta – que já foi ocupada pelo próprio Ratinho Junior antes de ser eleito governador – é responsável por grandes pacotes de obras nos municípios, como o Asfalto Novo, Vida Nova e o Ilumina Paraná, que deixará 100% das cidades com LED.