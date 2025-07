Operação Rondon chega ao Norte Pioneiro levando oficinas para diversas cidades da região

Operação Rondon Paraná tem início com atendimentos em 14 cidades do Norte Pioneiro. Foto: SETI-PR

BANDEIRANTES - O município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro do Paraná, recebeu a cerimônia de abertura da Operação Rondon deste ano. Mais de 280 estudantes, de sete universidades estaduais, bem como de parcerias na iniciativa privada, farão oficinas em 14 cidades do Norte Pioneiro, ao longo de 11 dias. A cerimônia contou com a tradicional Outorga do Chapéu.

A edição 2024 atendeu 11 municípios e contou com 878 ações e 40 mil beneficiados na região Centro-Sul. Em 2025 serão quatro municípios a mais: Barra do Jacaré, Quatiguá, Cornélio Procópio, Leópolis, Nova Fátima, Nova América da Colina, Nova Santa Bárbara, Congonhinhas, Santa Amélia, São Sebastião da Amoreira, Rancho Alegre, Joaquim Távora, Guapirama e Itambaracá.

As oficinas do Projeto Rondon 2025 vão ficar a cargo de professores e alunos de sete universidades: Universidade Estadual de Londrina (UEL); Universidade Estadual de Maringá (UEM); Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG); Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste); Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro); Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP); e Universidade Estadual do Paraná (Unespar).

Junto a elas no trabalho, estarão as universidades parceiras: Universidade Paranaense (Unipar); Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), câmpus Francisco Beltrão e Ponta Grossa; Centro Universitário de Cascavel (Univel); Centro Universitário Ingá (Uningá), de Maringá; Instituto Superior do Litoral do Paraná (Insulpar); Faculdade de Apucarana (FAP).

Sandra Ferreira, coordenadora do Rondon do Paraná, contextualiza o programa. “Nós estamos na terceira edição da operação e, cada vez mais, temos tido aderência. Novos municípios estão vindo, a operação está se tornando conhecida e é um evento que é muito querido e disputado pelos municípios. Tanto que esse ano, nós tivemos mais municípios interessados”, afirma.

Segundo a coordenadora, em 2025, as cidades foram elencadas pelo IDH, e estão a até 100 km de distância da sede regional, no caso Jacarezinho. “Convocamos 21 municípios e o critério para chegarmos aos 14 foi o interesse do prefeito”, explica.

O secretário da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Paraná (SETI), Aldo Bona, disse que neste ano o investimento no projeto é de R$ 2,7 milhões. “É um investimento que está mobilizando mais de 350 pessoas, em 14 municípios, tem toda a logística implicada também. É um conjunto de recursos importante para que a operação possa acontecer com segurança e qualidade”, disse.

O caráter voluntário da participação dos rondonistas é um destaque para o secretário, em uma ação estadual que apenas acontece no Paraná. “É o único estado do País que faz uma operação própria”.

DIA A DIA

Dentre as áreas temáticas das oficinas a serem desenvolvidas a partir desta sexta-feira (11), estão cultura, educação, saúde, meio ambiente, tecnologia e trabalho. E os trabalhos serão mapeados em tempo real. Esta inteligência diferencia a edição paranaense e colabora para a proposição de políticas públicas a partir das ações extensionistas.

A interface, coordenada pela professora Elaiz Buffon, chamada WebGIS, é financiada pela SETI, com recursos do Fundo Paraná. Trata-se de uma inteligência geográfica baseada na inteligência artificial com análise espacial, utilizando dados do IBGE, das prefeituras e do Estado do Paraná.

Esta inteligência possibilitou a realização de um mapa preditivo que estimou 37 mil pessoas impactadas pelas ações extensionistas desenvolvidas no Rondon. “Os rondonistas são a fonte de coleta de dados que vai integrar toda essa base de dados que a gente já coletou previamente. A gente espera não só que eles confirmem os 37 mil, mas que a gente chegue muito além disso”, afirma Buffon.

Por meio de um aplicativo baixado no celular pelos rondonistas, as atualizações são realizadas em tempo real, de modo automático. Estes dados ficarão à disposição da população, em especial pela sua contribuição com a proposta de políticas públicas.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Fabiano Zanatta, prefeito de Barra do Jacaré, uma das cidades que acolherá a operação, representou todos os outros prefeitos na ocasião. Ele destacou o caráter realista das oficinas preparadas para o município. “A partir da visita precursora, foram levantados os problemas reais que temos. São oficinas que atingem o objetivo do município, e agora o trabalho é conosco e com a equipe, de fazer uma grande mobilização, para que a gente tenha uma boa participação nas ações do Rondon”, disse.