Ribeirão do Pinhal promove dia de brincadeiras para crianças neste sábado

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

RIBEIRÃO DO PINHAL - Se tem algo que todo estudante espera, ansioso, são as férias escolares. Seja no meio ou no final do ano, crianças e adolescentes contam os dias para curtir momentos de descanso e diversão. E na cidade de Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro, as férias começam a todo o vapor. Para celebrar este período, e garantir diversão para todas as crianças, o município preparou um sábado especial, recheado de brincadeiras, atividades e muita alegria para a criançada.

A atividade foi intitulada como “Brincando nas Férias”, um momento de descontração para os pequenos, que poderão aproveitar o primeiro sábado das férias com muita agitação, brincadeiras e guloseimas. A programação é totalmente gratuita para os moradores, e conta com diversas atividades ao longo da tarde.

De acordo com a programação, as atividades, que serão realizadas no próximo sábado (12), acontecerão no Campão do Estádio Alves de Almeida, com início às 14h00. Durante toda a tarde, as crianças poderão brincar em brinquedos infláveis, participar de diversas brincadeiras e ainda degustar de pipoca, algodão doce, cachorro-quente e suco, deixando a tarde ainda mais proveitosa.

Contudo, como todo evento, assim como o dia começa, também terminará. Os brinquedos, brincadeiras e lanches estarão disponíveis apenas até as 18h00, encerrando um dia repleto de diversão, agitação e alegria para a criançada.