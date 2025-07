Homem é preso depois de furtar ferramentas no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ABATIÁ - Na manhã da última segunda-feira (07), um homem foi preso no município de Abatiá, região do Norte Pioneiro, após ser flagrado furtando ferramentas de um contêiner. Segundo a Polícia Militar, além de ser identificado pelas imagens de câmeras de segurança, o suspeito confessou o crime no momento da abordagem e indicou onde havia escondido os objetos furtados.

De acordo com o boletim da PM, uma equipe realizava patrulhamento quando foi acionada para atender a ocorrência registrada por câmeras de monitoramento. Nas imagens, o homem aparece utilizando uma alavanca metálica para arrombar a estrutura do contêiner e subtrair diversas ferramentas empregadas em serviços manuais e de construção civil.

Com base nas características físicas e nas roupas usadas pelo autor, os policiais conseguiram localizá-lo ainda nas proximidades do local do crime. Ao ser abordado, o indivíduo confirmou o furto e apontou o local onde havia escondido os materiais levados.

A equipe acompanhou o suspeito até o ponto indicado, onde os objetos foram de fato localizados e apreendidos. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado, junto com os itens recuperados, à delegacia de polícia de Andirá para a adoção das medidas legais.

O caso segue sob investigação, e os materiais devem ser devolvidos ao proprietário. A pronta resposta da Polícia Militar foi essencial para recuperar os bens furtados e garantir que o autor fosse identificado e responsabilizado pelos atos cometidos.

A ação reforça o papel preventivo da Polícia Militar, que atua de forma constante no patrulhamento e na pronta resposta, contribuindo para a segurança da população de Abatiá.