Mãe vai parar na delegacia após filho levar moto furtada para casa

Redação - Folha Extra

CORNÉLIO PROCÓPIO - Uma mulher foi parar na delegacia após equipes da Polícia Militar encontrarem uma moto furtada em sua residência. Segundo ela, o filho levou o veículo para a casa da família. O caso foi registrado no domingo (06) no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais receberam denúncias sobre um indivíduo que estaria em posse de uma motocicleta furtada, sendo que o mesmo já é conhecido no meio policial por envolvimento com crimes. Com isso, a equipe foi até a casa do indivíduo onde foram recebidos por sua mãe, a qual confirmou que o filho havia levado uma moto para casa da família. Durante as averiguações, foi confirmado que se tratava de uma moto furtada.

Frente aos fatos, como o suspeito não foi localizada, a mulher foi detida e encaminhada a delegacia da Polícia Civil para prestar depoimento. Já a motocicleta foi apreendida.