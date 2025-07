Homem é preso após encher a cara e espancar a esposa e o filho de um ano

Redação - Folha Extra

ASSAÍ - Um homem foi preso na noite da última sexta-feira (04) após ingerir bebidas alcoólicas e agredir sua esposa que estava com o bebê do casal no colo. O crime foi registrado no município de Assaí, região do Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 22h30 os policiais receberam a informação de que um homem estaria agredindo a esposa em uma residência situada a Rua Prefeito Manoel Viana Filho. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, os policiais se depararam com uma mulher que estava chorando e segurando um bebê em seu colo. Indagada sobre a situação, disse que estava em um aniversário junto com o marido e o mesmo havia ingerido bebida alcoólica ficando agressivo. Além disso, durante o trajeto para residência do casal, o homem começou a lhe ofender. Já na residência, o suspeito partiu para agressão desferindo socos e chutes contra a vítima mesmo ela estando com o bebê no colo.

Frente aos fatos, o agressor foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso. Já a mulher e o bebê foram levados ao hospital para receber atendimento médico devido a terem sofrido alguns hematomas.