Homem sofre série de atentados e tem casa queimada nos Campos Gerais

DA REDAÇÃO/DCMAIS - FOLHA EXTRA

PONTA GROSSA - Um homem de 40 anos foi alvo de uma série de atentados e teve sua residência incendiada na noite desta segunda-feira (7), no bairro Cará-Cará, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. A Polícia Militar atendeu a ocorrência por volta das 19h40, na Rua Bonanza.

De acordo com o relato da vítima, o autor dos crimes seria um conhecido com quem já havia tido desentendimentos anteriores. O caso teve início no dia anterior, quando o suspeito teria colidido propositalmente com sua caminhonete contra o veículo da vítima, fugindo em seguida.

No dia seguinte, ao sair de um mercado de bicicleta, a vítima foi novamente atacada. O agressor teria jogado o carro contra ela, causando sua queda. Em seguida, o suspeito, acompanhado de um comparsa, ambos armados com espingardas, passaram a perseguir a vítima e efetuaram disparos. Os tiros não atingiram o homem, que conseguiu escapar.

Horas depois, a vítima foi informada de que sua casa estava em chamas. Ao chegar ao local, encontrou dois veículos completamente destruídos pelo fogo e danos estruturais no imóvel. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o incêndio.

A Polícia Científica esteve no local e realizou a perícia. A Polícia Militar também fez buscas na região para tentar localizar os suspeitos, mas até o momento ninguém foi preso. O caso está sendo investigado como tentativa de homicídio e incêndio criminoso.