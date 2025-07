Alceu Oliveira é empossado como novo presidente do Rotary Club de Wenceslau Braz

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTR

WENCESLAU BRAZ - Na noite da última sexta-feira (04), o Rotary Club de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, realizou uma cerimônia especial para marcar a posse de sua nova diretoria. Alceu Oliveira de Almeida, mais conhecido como Panquinha, foi oficialmente empossado como o novo presidente do clube, assumindo a gestão para o período de um ano.

O evento, que foi realizado na Casa da Amizade, sede do clube, contou com a presença de diversos rotarianos do município e suas famílias, além de representantes de clubes de cidades vizinhas, como Siqueira Campos, Ibaiti, Itaporanga e Quatiguá. Autoridades locais também prestigiaram a cerimônia, entre elas o prefeito Polaco, o vice-prefeito Rick, o Juíz de Direito Heitor Nishizawa de Souza, representando a Comarca de Wenceslau Braz, e o vereador Alisson Viola, representando a Câmara Municipal.

Durante a solenidade, foram realizados momentos de confraternização, homenagens e agradecimentos aos membros do clube, à nova presidência e à gestão anterior. Em seu primeiro discurso como presidente, Alceu agradeceu a presença de todos e destacou a relevância do momento para o Rotary Club de Wenceslau Braz.

“Quero agradecer a todos aqui presentes, ao prefeito Polaco, ao vice Rick, ao representante da Câmara dos Vereadores, Alisson Viola, ao Juiz de Direito, Heitor, e a todos os companheiros rotarianos e aos amigos e familiares que estão conosco nessa noite, que é muito importante para o clube”, declarou.

“Quero agradecer ao companheiro Gentil pela gestão que fez. Uma gestão marcada por ações e que ressaltou o compromisso do clube com a solidariedade e a ajudar o próximo”, disse Alceu em seu discurso. Foto: Folha Extra

Alceu também fez questão de destacar a contribuição do ex-presidente José Gentil Gomes, cuja gestão foi marcada por ações voltadas à solidariedade e ao compromisso com a comunidade. “Quero agradecer ao companheiro Gentil pela gestão que fez. Uma gestão marcada por ações e que ressaltou o compromisso do clube com a solidariedade e a ajudar o próximo”, disse.

À reportagem, o novo presidente reafirmou seu compromisso com os valores rotarianos e com o trabalho social do clube. “Vamos continuar fazendo o melhor para o clube e para os moradores, ajudando aqueles que precisam e dando tudo de nós para continuarmos o legado do Rotary Club”, destacou.

A posse de Alceu representa o início de um novo ciclo para o clube, que ao longo dos anos tem se consolidado como uma das instituições mais atuantes em ações de voluntariado e apoio às causas sociais em Wenceslau Braz.