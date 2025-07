Carreta roubada em Siqueira Campos é encontrada abandonada em Wenceslau Braz

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - Uma carreta roubada no município de Siqueira Campos foi encontrada abandonada na rodovia PR092 no trecho que passa por Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. A situação foi registrada no início da tarde do sábado (06).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, os policiais foram informados pela equipe da EPR Litoral Pioneiro de que havia uma carreta suspeita parada há algum tempo sem ninguém no local sobre a rodovia PR092 no trecho entre Wenceslau Braz e Siqueira Campos. Diante do chamado, os agentes foram ao local informado para averiguar a situação.

Assim que encontraram o veículo sem a presença de nenhum responsável, os policiais realizaram a consulta dos dados sendo constatado que a carreta havia sido roubada horas antes em Siqueira Campos. Com isso, o proprietário foi acionado e compareceu no local reconhecendo o veículo como de sua propriedade.

Frente aos fatos, o veículo foi encaminhado a delegacia da Polícia Civil de Wenceslau Braz para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.