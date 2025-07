Colisão entre caminhonetes deixa motorista ferido na PR092

Redação - Folha Extra

ANDIRÁ - Um acidente de trânsito envolvendo duas caminhonetes deixou um motorista ferido na noite do domingo (07). A situação foi registrada na rodovia PR092 no trecho que passa pelo município de Andirá, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 20h30 e envolveu uma Toyota Hilux e uma Fiat Strada. Conforme os dados colhidos no local, o condutor da Hilux, um jovem de 23 anos, atravessou a rodovia sem perceber a presença da pick-up que acabou atingindo a lateral da caminhonete.

Com o impacto, um homem de 50 anos que dirigia a Strada teve ferimentos. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital para receber atendimento médico. Já o condutor da Hilux não teve ferimentos. O teste do etilômetro apresentou resultado negativo para o consumo de álcool.

A equipe da PRE esteve no local tomando as providências cabíveis ao caso.