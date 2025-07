Operação policial termina com 10 presos e dois foragidos no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Na última quinta-feira (03), o Ministério Público do Paraná (MPPR), em conjunto com a Polícia Militar, deflagrou a Operação Mesquita II, buscando o cumprimento de mandados de prisão, busca e apreensão em municípios do Norte Pioneiro, tendo como alvos 12 suspeitos de integrarem uma organização criminosa. Durante a ação, dez pessoas foram presas na região, e duas ainda permanecem foragidas.

Os mandados foram cumpridos em quatro municípios da região, sendo eles Andirá, Bandeirantes, Itambaracá e Nova Fátima, onde os suspeitos, acusados de integrarem uma organização criminosa que atua através de presídios, foram capturados, e apenas dois alvos permanecem foragidos.

De acordo com o MPPR, além dos alvos capturados, a operação apreendeu 11 celulares, uma balança de precisão, material de preparo e embalagem de entorpecentes e a quantia de R$ 944,25 em espécie.

A operação mobilizou membros do MPPR e 52 policiais militares do 18º Batalhão da Polícia Militar de diversas especialidades, como Rotam, Rádio Patrulha, Serviço Reservado e Equipe Canil. Além disso, as investigações também contaram com a participação da Agência Local de Inteligência do 18° BPM.