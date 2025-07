EPR emite nota sobre acidentes desta quinta-feira na PR-092

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA – FOLHA EXTRA

A concessionária EPR Litoral Pioneiro emitiu uma nota oficial na manhã desta sexta-feira (04) para esclarecer algumas dúvidas e comentários relacionados aos acidentes registrados na última quinta-feira (03) na PR-092, entre os municípios de Wenceslau Braz e Siqueira Campos, na região do Norte Pioneiro.

Na última quinta-feira, no período da manhã dois caminhões se envolveram em um acidente no km260 da rodovia. Segundo informações preliminares, um dos caminhões freou bruscamente por conta de uma obra que estaria sendo realizada na rodovia, não dando tempo para que o outro conseguisse frear a tempo. A rodovia ficou completamente interditada até por volta das 14h30, quando foi liberada em sistema Pare e Siga.

Logo na sequência, após o início da liberação da pista, um ônibus da Princesa colidiu com a traseira de outro caminhão, o que fez com que a rodovia fosse completamente interditada novamente, gerando questionamentos e insatisfação entre os motoristas e também entre os moradores.

No entanto, em nota oficial, a EPR afirmou que as ocorrências com maior complexibilidade, como o primeiro acidente, em que um homem ficou preso às ferragens da cabine, exigem tempo suficiente para que os envolvidos tenham todo o suporte de resgate. Além disso, a concessionária esclareceu que o atendimento aos acidentes foi realizado dentro do tempo adequado, e que as vítimas foram prontamente assistidas por suas equipes de resgate.

Em relação ao sistema Pare e Siga, a EPR afirma que a sinalização extra é empregada conforme legislação, para alertar os motoristas a redobrar sua atenção, preservando a segurança dos usuários e também dos trabalhadores que prestam o serviço no local. Ainda em nota, a concessionária reforçou que presta o atendimento às ocorrências e que a causa dos acidentes são apuradas pelas autoridades rodoviárias.

A EPR destacou seu compromisso com a segurança viária e a prosperidade compartilhada, sempre aberta ao diálogo afim de atuar para transformar as rodovias sob sua gestão.

Confira a nota na íntegra: