Mulher é espancada ao ir a casa do ex-marido

Redação - Folha Extra

ANDIRÁ - Uma mulher foi agredida ao ir a casa do ex-marido para carregar uma lanterna. O caso foi registrado na tarde da quarta-feira (02) no município de Andirá, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 12h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica onde uma mulher havia sido agredida pelo ex-marido. Diante do chamado, os agentes foram até o endereço informado para averiguar a situação.

No local, a jovem de 25 anos relatou aos policiais que foi até a residência do ex-marido para carregar uma lanterna, mas ao se aproximar do agressor foi jogada ao chão e bateu com a cabeça. Além disso, o homem aproveitou a situação e desferiu vários socos na cabeça da vítima.

Frente aos fatos, a mulher foi socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro para receber atendimento médico. Já o suspeito, fugiu do local após a polícia ser acionada e não foi encontrado.