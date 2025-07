PR092 é cenário de dois acidentes e muito trânsito nesta quinta-feira

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - Motoristas que utilizam a PR092 enfrentaram transtornos nesta quinta-feira (03). Isso porque um acidente envolvendo dois caminhões interditou totalmente a rodovia no fim da manhã em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, causando congestionamento de quilômetros em ambos os sentidos, situação que acabou culminando em outro acidente no início da tarde.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, o primeiro acidente aconteceu no fim da manhã na altura do km 260 da rodovia, próximo a base do pedágio. Conforme os relatos colhidos no local, o motorista de um caminhão seguia no sentido Wenceslau Braz a Siqueira Campos quando atingiu a traseira de uma carreta que estaria parada em um local de obras com o sistema “Pare e Siga”.

Com a violência do impacto, a cabine do caminhão ficou destruída e o motorista presto as ferragens. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital de Wenceslau Braz para receber atendimento médico.

A situação causou interdição da rodovia para os trabalhos de resgate e limpeza da pista. Porém, devido ao longo período de trânsito parado, houve congestionamento de quilômetros em ambos os sentidos. Para quem seguia de Siqueira Campos a Wenceslau Braz, a fila já passava do Posto Cristo Rei II, acerca de 10 km do local do acidente. Já no sentido oposto, a filha chegou próximo ao trevo de acesso a Tomazina, no perímetro urbano de Wenceslau Braz, somando cerca de 8 km de congestionamento.

Já por volta das 14h30, mais um acidente foi registrado. Desta vez, um ônibus de viagem acabou atingindo a traseira de um caminhão furgão. A situação aconteceu próximo ao silo da Protork na altura do km 268 em uma fila causada pelo primeiro acidente. Felizmente, não houve registro de pessoas com ferimentos graves.

O trânsito na rodovia foi liberado e normalizado por volta das 16h00, mais de cinco horas após o registro do primeiro acidente.

As situações mobilizaram equipes da secretaria municipal de Saúde Wenceslau Braz, da concessionária que administra o trecho, além da Defesa Civil e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Siqueira Campos.

A Folha entrou em contato com a EPR para obter informações sobre os motivos que causaram a demora no atendimento do primeiro acidente e demais transtornos aos motoristas, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.