Homem é esfaqueado em São José da Boa Vista

Redação - Folha Extra

SÃO JOSÉ DA BOA VISTA - Um homem ficou ferido após levar uma facada na tarde desta quinta-feira (03). O crime foi registrado no município de São José da Boa Vista, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha Extra, a equipe de socorro do hospital do município foi acionada para prestar socorro a um homem que havia sido esfaqueado em frente a um estabelecimento comercial situado a região Central do município. No local, os socorristas prestaram os primeiros atendimentos a vítima que foi encaminhada ao hospital. Seu estado de saúde não foi divulgado pelo hospital, mas segundo informações extra-oficiais, os ferimentos são graves e a vítima aguarda transferência para uma unidade avançada.

Equipes da Polícia Militar de Wenceslau Braz e Santana do Itararé foram acionadas para dar apoio as buscas pelo suspeito de ser o autor do crime que, de acordo com informações preliminares, seria proprietário de uma oficina. O suspeito e a vítima estariam em um bar quando houve um desentendimento relacionado a um veículo, situação que acabou culminando em uma discussão que terminou em facadas.

Até o fechamento desta edição, as equipes policiais realizavam patrulhamento em busca do suspeito de ser o autor das facadas que fugiu do local após cometer o crime.