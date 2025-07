Ônibus da Princesa se envolve em acidente na PR092 em Wenceslau Braz

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - Um ônibus da empresa Princesa do Norte se envolveu em um acidente de trânsito registrado na tarde desta quinta-feira (03) na rodovia PR092 no trecho que passa por Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha Extra, o acidente aconteceu por volta das 14h30 e envolveu um ônibus da empresa Princesa do Norte e um caminhão. Segundo os relatos de testemunhas, os dois veículos seguiam no sentido Siqueira Campos a Wenceslau Braz quando na altura do km 268, próximo ao silo da Pro Tork, se envolveram em uma colisão traseira.

Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da Defesa Civil de Siqueira Campos estiveram no local prestando atendimento a ocorrência. A equipe da EPR Litoral Pioneiro também esteve no local. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre vítimas, mas conforme apurado pela reportagem, felizmente não houve feridos com gravidade.

O acidente aconteceu horas depois de outro acidente envolvendo dois caminhões na altura do km 260 próximo a base do Pedágio. Devido a essa situação, o transito na rodovia foi interditado em ambos os sentidos formando filas quilométricas tanto para quem seguia para Santo Antônio da Platina, quanto para quem descia sentido Jaguariaíva. O acidente envolvendo o ônibus e o caminhão aconteceu em uma dessas filas.

A equipe da PRE também foi acionada para prestar atendimento as duas ocorrências.