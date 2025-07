Caminhão e ônibus se envolvem em acidente entre Wenceslau Braz e Siqueira Campos

DA REDAÇÃO – FOLHA EXTRA

SIQUEIRA CAMPOS – Na tarde desta quinta-feira (03), um outro acidente de trânsito foi registrado na PR-092 no trecho que liga as cidades de Wenceslau Braz e Siqueira Campos. O acidente, que envolveu um ônibus e um caminhão, aconteceu cerca de 8 quilômetros de distância de um outro acidente que foi registrado na manhã desta quinta-feira entre dois caminhões.

De acordo com apurações realizadas pela reportagem, o acidente aconteceu no km268 da rodovia, próximo so Silo da Pro Tork, interditando novamente a rodovia, que acabou de ser liberada do outro acidente. Informações preliminares apontam que o ônibus é da transportadora Princesa, e que há uma pessoa presa nas ferragens do ônibus, mas ainda não foram confirmadas oficialmente.

Segundo a EPR Litoral Pioneiro, o local segue em lentidão, com uma fila ultrapassando um quilômetro dos dois lados da rodovia.

Mais informações devem ser divulgadas em breve.