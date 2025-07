Grave acidente entre dois caminhões paralisa trânsito na PR-092

DA REDAÇÃO – FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ – Na manhã desta quinta-feira (03), um grave acidente de trânsito foi registrado na PR-092 entre os municípios de Wenceslau Braz e Siqueira Campos. Não há informações sobre o estado de saúde dos motoristas, mas um deles acabou preso nas ferragens da cabine e o Corpo de Bombeiros está trabalhando para retirá-lo com vida.

De acordo com informações coletadas pela reportagem da Folha, os caminhões seguiam sentido à cidade de Siqueira Campos quando, em determinado ponto da rodovia, se depararam com as obras da EPR. Ainda segundo informações preliminares sobre a situação, o caminhão que estava na frente freou bruscamente, e o que seguia atrás não teve tempo para frear e acabou colidindo com o baú.

No local, o Corpo de Bombeiros trabalha para retirar o motorista do caminhão, que está preso entre as ferragens. Conforme as informações preliminares, não haviam outras pessoas no veículo além do motorista.

O trânsito segue parado há cerca de uma hora no trecho, e os motoristas devem redobrar a atenção, tendo em vista que a fila está chegando próxima à Churrascaria Cobalchinni em Wenceslau Braz.

Mais informações devem ser divulgadas em breve.