Motorista sobrevive por milagre após caminhão ser destruído em grave acidente em Wenceslau Braz

DA REDAÇÃO – FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ – Na manhã desta quinta-feira (03), um grave acidente de trânsito, envolvendo dois caminhões, foi registrado na PR-092, no trecho que liga as cidades de Wenceslau Braz e Siqueira Campos, no Norte Pioneiro. Um dos motoristas envolvidos no acidente ficou preso nas ferragens da cabine, mas saiu com vida e foi resgatado consciente.

De acordo com apurações da reportagem, o acidente aconteceu no km260 da rodovia, onde um caminhão acabou colidindo com a traseira de outro. O motorista deste caminhão ficou preso nas ferragens da cabine por horas e, contradizendo os boatos que circularam nas redes, ele foi resgatado com vida e encaminhado consciente ao Hospital de Caridade São Sebastião, em Wenceslau Braz.

Em entrevista exclusiva com a reportagem da Folha, a administração do hospital confirmou que o motorista, identificado como Brasilio Marim Junior, de 58 anos de idade, morador da cidade de Joaquim Távora, chegou consciente e passa por exames de raio-x.

Outros boatos circularam nos grupos afirmando que haveria uma moto entre os dois caminhões, e que o piloto e o garupa estariam mortos. Portanto, a EPR Litoral Pioneiro, que esteve no local auxiliando no resgate, informou que se tratam apenas de boatos, e que os veículos envolvidos foram apenas os caminhões.