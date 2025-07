Trânsito segue interditado entre Wenceslau Braz e Siqueira Campos após grave acidente

DA REDAÇÃO – FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ – Na manhã desta quinta-feira (03), um grave acidente de trânsito foi registrado na PR-092 no trecho que liga as cidades de Wenceslau Braz e Siqueira Campos, no Norte Pioneiro. De acordo com informações apuradas com exclusividade pela reportagem da Folha, a rodovia foi totalmente interditada próximo à base do SAMU, sem previsão de liberação até o momento.

O acidente aconteceu perto do Km 259 da rodovia, um pouco à frente da entrada do Patrimônio São Miguel, em Wenceslau Braz. Segundo as apurações da reportagem, a pista já está bloqueada há mais de 2 horas, e não há previsão de liberação, segundo a EPR Litoral Pioneiro, que atua na rodovia.

O acidente envolveu dois caminhões, próximo a uma das obras da EPR. Segundo as apurações, o caminhão que estava na frente freou bruscamente, não dando tempo para que o outro caminhão conseguisse frear a tempo. Com o impacto da colisão, a cabine do caminhão foi completamente destruída, e o motorista ficou preso entre as ferragens.

Informações extraoficiais apontam que o motorista foi resgatado com vida e encaminhado ao Hospital de Caridade São Sebastião. Novas informações devem ser divulgadas em breve pela reportagem.