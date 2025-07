Polícia prende quadrilha que aterrorizava município dos Campos Gerais

Redação - AEN

ORTIGUEIRA - A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu quatro pessoas durante uma operação deflagrada na manhã desta quarta-feira (2) em Ortigueira, nos Campos Gerais. A ação teve o apoio da Polícia Militar do Paraná (PMPR) e teve como foco a repressão a um grupo criminoso suspeito de envolvimento em diversos furtos registrados no município.

Foram cumpridos três mandados de prisão preventiva contra indivíduos investigados pela participação nas ações criminosas. Um quarto homem foi preso em flagrante pelo crime de resistência. As equipes também executaram seis mandados de busca e apreensão em diferentes endereços ligados aos suspeitos.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, os policiais apreenderam celulares, roupas e outros itens considerados relevantes para a continuidade das investigações. Os materiais serão periciados para auxiliar na elucidação dos casos em andamento.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Gustavo Fernandes Magalhães de Carvalho, a operação teve como principal objetivo desarticular a associação criminosa que vinha atuando em Ortigueira. Um dos crimes que motivaram a investigação foi o furto de aproximadamente R$ 95 mil em dinheiro de um supermercado da cidade.

Após a prisão, os suspeitos foram encaminhados ao sistema penitenciário, onde permanecem à disposição da Justiça. As investigações prosseguem com o objetivo de identificar outros possíveis integrantes do grupo criminoso e de recuperar os valores subtraídos durante os crimes.

A Polícia Civil ressalta a importância da colaboração da população no combate aos crimes patrimoniais. Informações e denúncias sobre atividades suspeitas podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197 da PCPR, 181 do Disque-Denúncia ou diretamente com a Delegacia de Ortigueira pelos números (42) 3277-1323 e (42) 99108-3520. Em casos de flagrante ou ocorrências em andamento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo número 190.

A ação integra as estratégias de segurança pública para a repressão a crimes contra o patrimônio e visa aumentar a sensação de segurança da população de Ortigueira e região.