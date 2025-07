Wenceslau Braz e cidades da região estão em alerta de risco para frio intenso

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO E CAMPOS GERAIS - O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou nesta terça-feira (01) um alerta de perigo potencial para frio intenso nos municípios da região do Norte Pioneiro e Campos Gerais.

De acordo com o alerta, o alerta é válido das 09h30 desta terça-feira até as 10h00 da sexta-feira (04). Conforme o Inmet, a região está em alerta de perigo potencial de temperaturas 5°C abaixo da média para esta época do ano.

O alerta é válido para os municípios de Jaguariaíva, Arapoti, Curiúva, Ibaiti, São Jerônimo da Serra, Wenceslau Braz, São José da Boa Vista, Santana do Itararé, Siqueira Campos, Tomazina, Pinhalão, Jaboti, Japira, Joaquim Távora, Guapirama, Conselheiro Mairinck, Santo Antônio da Platina, Jacarezinho, Carlópolis, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Cambará, Andirá, Bandeirantes e Cornélio Procópio.

Além do alerta para as temperaturas baixas, também pode ocorrer chuvas intensas e geadas. Em relação as chuvas, podem ocorrer pancadas com até 30 mm por hora e ventos de 60 km/h, o que pode provocar queda de energia e alagamentos.