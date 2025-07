Filho esfaqueia o próprio pai, tenta atacar policiais e acaba baleado no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO – FOLHA EXTRA

BANDEIRANTES – Na madrugada do último sábado (28), um grave caso de violência doméstica mobilizou uma equipe da ROTAM da Polícia Militar na cidade de Bandeirantes, no Norte Pioneiro. De acordo com o boletim da PM, um homem havia esfaqueado o próprio pai na rua Paulo de Grande, além de ter acertado o mesmo com uma barra de ferro na cabeça. Além disso, o homem ainda tentou agredir os policiais que atenderam a ocorrência, mas acabou sendo baleado.

Ao serem acionados, os policiais se dirigiram rapidamente ao local e, quando chegara, o filho tentou fugir, mas foi localizado em um terreno na rua João Pedro. Armado com a faca que utilizou para agredir seu pai, o suspeito desobedeceu às ordens policiais e investiu contra um dos agentes, mesmo após diversas ordens para que largasse a arma e se rendesse.

Diante da ameaça iminente, um dos policiais efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu o suspeito na região do quadril. Ele foi imediatamente socorrido e encaminhado ao hospital municipal, sendo posteriormente transferido para Londrina, uma vez que o projétil ficou alojado na bexiga.

Contudo, a facada e a agressão com a barra de ferro não foram as únicas formas de agressão causadas pelo homem. De acordo com os relatos, a sobrinha do agressor foi perseguida dentro da residência e o carro do pai foi danificado durante o ataque.

O objeto utilizado na tentativa de agressão aos policiais foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso seguirá sendo investigado.

Vale ressaltar que a motivação para a confusão não foi divulgada.