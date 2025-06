Irmãos ficam gravemente feridos após serem atacados por PitBulls em São José da Boa Vista

DA REDAÇÃO – FOLHA EXTRA

SÃO JOSÉ DA BOA VISTA – A manhã do último domingo (29) foi assustadora e dramática para moradores de São José da Boa Vista, no Norte Pioneiro. Por volta das 06h00, dois irmãos foram brutalmente atacados por dois cachorros PitBull, e ficaram gravemente feridos, sendo que um dos irmãos sofreu um ferimento próximo ao pescoço.

As vítimas do ataque foram os irmãos Lucas Araujo e Paulo Cesar Araujo, que moram no Centro do município. Em entrevista com a reportagem da Folha, Lucas, de 31 anos de idade, contou como tudo aconteceu, e destacou que este não é o primeiro ataque realizado por estes mesmos cachorros na cidade.

“Eu estava esperando meu irmão chegar em casa, e fui avisá-lo sobre os cachorros, mas não deu tempo. Primeiro eles me atacaram e depois pegaram ele também”, disse Lucas. Segundo ele, o portão da casa do dono dos cachorros amanheceu aberto, e os dois estavam soltos pela rua. Paulo Cesar Araujo, de 41 anos, foi atacado na perna esquerda. Foto: Divulgação

Lucas contou à reportagem que foi atacado em três partes do corpo. “Os cachorros atacaram meu braço direito inteiro, minha perna e quase acertaram o meu pescoço”, disse. Já seu irmão, que tem 41 anos de idade, foi atacado apenas na perna esquerda, mas os ferimentos foram graves.

Contudo, Lucas ainda afirmou que esta não é a primeira vez que estes mesmos cachorros atacam pessoas na cidade. “Eles já atacaram vários moradores aqui”, disse à reportagem.