Homem morre no hospital após ser esfaqueado no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

RIBEIRÃO CLARO - Um homem morreu após dar entrada no hospital com vários ferimentos causados por faca. A situação foi registrada na madrugada do domingo (29) no município de Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais receberam a informação de que um homem havia esfaqueado uma vítima na vila Oswaldo Giacoia, sendo que a vítima foi socorrida e levada ao hospital. Diante do chamado, a equipe foi até a unidade de saúde para averiguar a situação.

No local, os policiais foram informados que a vítima deu entrada no Pronto Socorro com vários ferimentos na região do abdômen e tórax causados por facadas e, devido a gravidade de seu quadro clínico, seria transferida para outra unidade hospitalar.

Diante da situação, os policiais deram início as diligências em busca do suspeito quando, por volta das 03h30, a equipe foi informada que a vítima não resistiu e morreu ainda no hospital de Ribeirão Claro.

Até o fechamento desta edição, o suspeito de ser o autor do crime não havia sido localizado. O caso foi repassado a Polícia Civil e denúncias podem ser feitas de forma anônima através do telefone 190.