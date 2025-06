Acidente entre carro e caminhão deixa um morto no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

SANTA MARIANA - Um grave acidente de trânsito registrado no início da tarde desta segunda-feira (30) deixou ao menos uma pessoa morta e outras duas feridas na rodovia BR369 no trecho que passa pelo município de Santa Mariana, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações apuradas pela equipe da Rádio RCFM, o acidente aconteceu por volta das 14h15 e envolveu um caminhão Mercedes Benz e um SUV Renault Captur. A colisão frontal entre os dois veículos aconteceu na BR-369 no segundo trevo do município de Santa Mariana sentido a Bandeirantes.

Com a violência do impacto, o motorista do caminhão ficou ferido. Já no automóvel estavam duas pessoas, sendo que uma delas entrou em óbito no local e a outra teve ferimentos graves.

As equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e da concessionária que administra o trecho estão no local prestando atendimento as vítimas. A equipe da Polícia Rodoviária Federal também foi acionada para tomar as providências cabíveis ao caso.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.