Acidente de trânsito termina em confusão e morte no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

NOVA FÁTIMA - Um acidente de trânsito registrado na manhã do último sábado (28) terminou em confusão e morte de uma pessoa. A situação foi registrada na rodovia PR160 no trecho que passa pelo município de Nova Fátima, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente envolveu um automóvel VW Gol que seguia no sentido Nova Fátima a Santo Antônio do Paraíso quando o motorista perdeu o controle da direção. No veículo estavam três jovens com idade de 19, 21 e 23 anos.

A equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada para prestar socorros as vítimas, sendo o jovem de 21 anos, que dirigia o carro, o que estava em estado mais grave. Infelizmente, ele não resistiu e morreu no local.

Já por volta das 07h30, a equipe da PM foi acionada devido a um tumulto que teria sido causado pelas outras vítimas. Com isso, os policiais estiveram no local do acidente tomando as providências cabíveis ao caso até a chegada da PRE. Com isso, os dois outros indivíduos foram encaminhados ao Pronto Socorro do município para receber atendimento médico.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.