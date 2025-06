IML entrega laudo com conclusão das investigações sobre morte de bebê nos Campos Gerais

DA REDAÇÃO/DCMAIS – FOLHA EXTRA

A Polícia Civil de Ponta Grossa divulgou nesta segunda-feira (30) novas informações sobre a morte de um bebê de quatro meses, ocorrida na última sexta-feira (27), no município de Castro, nos Campos Gerais. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, que detalhou marcas de lesões na criança, já encontrada sem sinais vitais. A Polícia Civil e o Instituto Médico Legal foram acionados para apurar o caso e o laudo pericial do IML apontou que a morte do bebê foi decorrente de causas naturais.

No dia da ocorrência, os pais da criança foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para prestarem seus depoimentos. Ambos foram liberados, diante da ausência de elementos que pudessem indicar qualquer irregularidade a princípio. De acordo com a Delegada da PCPR, Renata Batista, a apuração dos fatos e os resultados periciais indicaram que não há indícios de crime envolvido na morte da criança.

O caso

Conforme comunicado do 1º Batalhão da PM, enviado ao Diário dos Campos na última sexta (27), a equipe policial foi acionada pela equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU), que atendeu ao bebê de quatro meses em parada cardíaca. O caso aconteceu na Vila Rio Branco.

“Ao chegarem ao local, os policiais foram informados pelos profissionais de saúde de que a criança não apresentava sinais vitais e possuía lesões antigas no pescoço e na cabeça, além de arranhões na face”, disse a corporação.