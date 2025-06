Mulher fica em estado grave após levar garrafada na cabeça em São José da Boa Vista

Redação - Folha Extra

SÃO JOSÉ DA BOA VISTA - Um homem foi preso pelo crime de violência após dar uma garrafada na cabeça de uma mulher que ficou gravemente ferida. O crime foi registrado na noite do sábado (28) no município de São José da Boa Vista, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 21h30 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica registrada no ginásio de esportes do município onde uma mulher havia sido agredida com uma garrafada na cabeça.

No local, os policiais foram informados que a mulher foi encaminhada para receber atendimento médico devido à gravidade do ferimento. Na sequência, foram realizadas diligências em busca do suspeito que foi localizado e preso.

Frente aos fatos, ele foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Wenceslau Braz para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.