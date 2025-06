Acidente mata motociclista na PR092 em Wenceslau Braz

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - Um motociclista morreu vítima de um grave acidente de trânsito registrado na noite deste domingo (29) na rodovia PR092, trecho que passa pelo município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 19h00 e envolveu uma motocicleta Honda CG 150 com placas de São José da Boa Vista, um caminhão Mercedes Benz Atego e um terceiro veículo que não foi identificado, pois não permaneceu no local da ocorrência.

Conforme os dados registrados pela PRE, o motorista do caminhão Mercedes Benz seguia no sentido Siqueira Campos a Wenceslau Braz quando, na altura do KM 271, transitava pela terceira faixa quando percebeu que algo havia atingido a lateral do seu caminhão. Ele parou o veículo e logo viu que uma carreta que estava logo atrás passou arrastando algo que fazia bastante barulho. Na sequência, ele avistou o corpo de uma pessoa caído sobre a pista.

Diante da situação, foram acionadas as equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), da concessionária que administra o trecho e da Polícia Rodoviária Estadual. No local, os socorristas constataram que o motociclista havia entrado em óbito. O motorista do caminhão realizou o teste do etilômetro que resultou em negativo para consumo de álcool.

A equipe do IML (Instituto Médico Legal) foi acionada para recolher o corpo da vítima que foi identificada como Djalma Luiz de Oliveira, de 34 anos. A equipe da Polícia Civil de Wenceslau Braz também foi informada sobre a situação e as causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.

O trânsito na rodovia ficou lento para atendimento a ocorrência. Após operar no sistema pare e siga, o fluxo de veículos foi normalizado no fim da noite.