Filha bate na mãe e ameaça colocar fogo na casa por não ganhar dinheiro para comprar cocaína

BANDEIRANTES - Uma mulher de 28 anos foi presa no fim da tarde da quarta-feira (25) após agredir a própria mãe e a ameaçar colocar fogo na residência da família após não ganhar dinheiro para comprar cocaína. O crime foi registrado no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 17h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência e ameaça registrada em uma residência situada a Rua Ruth Diehl Serra Rensi, onde uma jovem havia agredido a própria mãe. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, uma mulher de 56 anos passou a relatar que sua filha, de 28 anos de idade, havia lhe agredido após pedir R$ 50 reais e ela dar apenas R$ 20. Segundo a mulher, a filha é usuária de drogas e queria o dinheiro para comprar cocaína, mas como ela não tinha toda a quantia, acabou sendo agredida. Além disso, os policiais constataram que a suspeita havia danificados vários objetos na residência e espalhado álcool pelo local ameaçando atear fogo na casa da família.

Frente aos fatos, a mulher que estava sendo contida por populares foi presa e encaminhada a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.