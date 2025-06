Governo assina contrato de R$ 19 milhões para obras em estradas rurais do Norte Pioneiro

NORTE PIONEIRO - O Governo do Paraná, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR), assinou dois contratos para obras de conservação de rodovias não pavimentadas que irão contemplar municípios da região Norte, Vale do Ivaí e do Norte Pioneiro do Estado. O investimento total supera os R$ 19 milhões.

De acordo com as informações divulgadas pelo DER, a autarquia assinou dois contratos para conservação de rodovias estaduais não pavimentadas que somam um total de quase 300 quilômetros. O investimento total é de R$ 19.147.813,5 e o prazo de validade dos contratos é de 730 dias. O início das obras deve acontecer assim que as ordens de serviço forem emitidas.

Durante o período de validade dos contratos, as empresas vencedoras da licitação irão realizar obras e melhorias nas rodovias selecionadas no edital de forma rotineira promovendo intervenções pontuais conforme a necessidade, principalmente nos períodos de chuvas que mais afetam as condições de tráfego.

Conforme o DER, a iniciativa tem como objetivo garantir que estas vias tenham boas condições de trafegabilidade proporcionando mais segurança paras os usuários, além de garantir que as estradas estejam em boas condições para escoamento da produção agropecuária e transito dos moradores de áreas rurais, estudantes e trabalhadores até a zona urbana dos municípios.

No edital dos contratos estão previstos a realização de serviços de cascalhamento, patrolamento, compactação do solo, preenchimento do segmento entre outros serviços. Além disso, também serão realizados serviços de melhoria na drenagem de águas, conservação das valas laterais, conservação e instalação de bueiros, entre outros.

Ao todo, serão contempladas as rodovias PR-442, PR-443, PRC-466, PR-532, PR-535, PR-536 e PR-547, que fazem parte do Lote 1, e PR-151, PRC-272, PR-436, PR-515, PR-517 e PR-531, que fazem parte do Lote 2. Na região do Norte Pioneiro, serão quase 180 km de conservação em rodovias que passam pelos municípios de Arapoti, Barra do Jacaré, Carlópolis, Ibaiti, Itambaracá, Jacarezinho, Ribeirão do Pinhal, Salto do Itararé, Siqueira Campos e Wenceslau Braz.

Nos últimos dias, o governo estadual também anunciou a pavimentação da rodovia PR-436 que liga os municípios de Ibaiti a Ribeirão do Pinhal. O anuncio foi feito pelo presidente da Assembleia, Alexandre Curi, e pelo secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.