Programa do Governo chegará ao Norte Pioneiro com serviços gratuitos e orientações jurídicas

DA REDAÇÃO/AEN – FOLHA EXTRA

CORNÉLIO PROCÓPIO - Emissão de documentos, orientação jurídica, cadastro em programas sociais, casamento comunitário, além de programações para toda a família. Esta é a feira Paraná em Ação, do Governo do Estado, que ocorre em Cornélio Procópio, município do Norte Pioneiro, de quinta-feira a sábado (26 a 28 de junho). O evento terá também ações do programa Justiça no Bairro, realizado pelo Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR). As atividades acontecem das 9h às 17h, no Centro de Eventos Cornélio Procópio, localizado na Rua Francisco Morato 125, Centro.

Os atendimentos incluem testes voluntários de maternidade e paternidade, consulta a vagas de emprego, alistamento militar, serviços de saúde, da Sanepar e da Copel, em uma grande oportunidade para o cidadão regularizar e atualizar os documentos, garantir direitos e exercer a cidadania.

O Paraná em Ação é executado pela Secretaria da Justiça e Cidadania. Para o secretário Valdemar Bernardo Jorge, o evento é um grande esforço do Estado para que as pessoas regularizem e atualizem documentos e resolvam outras demandas. “O Paraná em Ação leva importantes serviços públicos para perto do cidadão, facilitando o acesso e agilizando a solução de diversas questões”, diz. “Convidamos os moradores da região a participarem e aproveitarem para fazer a carteira de identidade dos filhos, carteira do autista, do idoso e também para conferir as vagas de emprego”.

O prefeito de Cornélio Procópio, Raphael Sampaio, afirmou que a cidade está na expectativa para a chegada do evento. “Estamos muito animados com as ações que irão beneficiar nossa população. O programa Paraná em Ação traz serviços essenciais e o Justiça no Bairro é uma oportunidade única para que os moradores de Cornélio tenham acesso à justiça de forma mais próxima”, afirmou.

Ele destacou também a importância do casamento comunitário. “Ele permitirá que muitos casais realizem o sonho de formalizar sua união de maneira acessível e digna. É uma forma de fortalecer os laços familiares e comunitários”, acrescentou.

O prefeito também fez um convite à população para participar ativamente. “A presença de todos é fundamental para o sucesso dessas iniciativas. Juntos, Governo do Estado, Tribunal de Justiça do Paraná, prefeitura e população, poderemos construir uma sociedade mais justa e solidária”, concluiu Sampaio.