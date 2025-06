Homem dá facada no cunhado por causa de jogo de baralho

Redação - Folha Extra



NORTE PIONEIRO - Uma discussão entre dois cunhados durante um jogo de baralho terminou com um dos homens esfaqueado. A ocorrência foi registrada na noite do domingo (23) em São Sebastião da Amoreira, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 20h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência no hospital onde um paciente havia dado entrada com um ferimento causado por faca. Diante do chamado, os agentes foram a unidade de saúde para averiguar a situação.

No local, a vítima de 36 anos relatou que teve uma discussão com o seu cunhado quando sentiu uma ardência próximo a costela, sendo constatado que ele havia levado uma facada. Com isso, a equipe foi até a casa do suspeito e, segundo os relatos do suspeito, ele e a vítima estavam jogando baralho quando houve uma discussão e o cunhado veio para cima dele. O homem de 36 anos ainda negou ter dado a facada e disse que apenas se defendeu da agressão.

Frente aos fatos, a equipe apreendeu a faca utilizada no crime e o suspeito foi preso sendo encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso. Já a vítima foi transferida para Santa Casa de Cornélio Procópio devido a gravidade do ferimento.