Paraná tem alerta de perigo para queda brusca na temperatura e riscos a saúde

Redação - Agência Brasil



BRASIL - O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para nove estados brasileiros devido à queda acentuada das temperaturas. O aviso, que indica perigo, está em vigor até o fim da terça-feira (24) e atinge o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, parte de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Rondônia e São Paulo.

Segundo o Inmet, a previsão é de declínio de temperatura superior a 5°C em grande parte das áreas afetadas, com potencial risco à saúde da população, principalmente em municípios com histórico de sensibilidade a mudanças bruscas no clima. O alerta atinge quase 2 mil municípios, abrangendo uma ampla faixa do território nacional.

Além das temperaturas baixas, a frente fria em deslocamento pelo país deve provocar chuvas em diversas regiões, especialmente entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, o sul de Mato Grosso do Sul e a faixa sul de São Paulo. As precipitações previstas podem ser intensas em algumas localidades e devem ser acompanhadas de ventos frios, agravando a sensação térmica de frio.

A combinação entre umidade e ar frio também mantém a expectativa de ocorrência de neve nas regiões serranas do Sul do país. Segundo o Inmet, há possibilidade de neve localizada nas áreas mais altas das serras gaúcha e catarinense entre a noite desta segunda-feira (23) e a manhã de terça-feira (24). A formação do fenômeno depende da persistência do ar gelado em contato com a umidade vinda da frente fria.

O Inmet orienta a população a acompanhar as atualizações da previsão do tempo e seguir as recomendações das autoridades locais. O instituto disponibiliza informações detalhadas por município em seu site oficial, incluindo mapas de risco e orientações preventivas para enfrentar a onda de frio prevista nos próximos dias.