Incêndio causa destruição em mercado da região

Redação - Folha Extra

ASSAÍ - Um incêndio causou estragos em um mercado situado ao município de Assaí, na região do Norte Pioneiro. A situação foi registrada na noite do sábado (21) e, felizmente, não houve feridos.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os agentes realizavam um patrulhamento de rotina pela Avenida Rio de Janeiro quando se depararam com uma aglomeração de pessoas no meio da via pública. Ao se aproximar do local, os policiais constataram que um mercado estava pegando fogo.

No local, equipes da Defesa Civil tentavam controlar as chamas. Diante da situação, os policiais prestaram apoio a situação e orientaram os populares para evitar acidentes, realizando ainda a sinalização do trânsito. Também houve apoio de dois caminhões pipa da prefeitura e um do Corpo de Bombeiros para controlar as chamas.

Felizmente, apesar do prejuízo não houve feridos. Não foram divulgadas informações sobre as possíveis causas do fogo.